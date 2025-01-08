«Папа Льоренте зациклен на экологическом питании, и Маркосу не доставалось мяса в академии “Реала”. Ребята делились с ним бутербродами и газировкой — сейчас это настоящая машина». Дмитрий Че

«Льоренте в академии “Реала” был очень маленьким, хотя его папа, дедушка и дядя были футболистами, играли за “Реал”. Его мама выступала за сборную Испании по баскетболу. Семья была спортивной, а папа [Пако Льоренте] зациклен на экологическом питании. Маркосу часто не доставалось мяса. Помню, как мы ездили в автобусе на выезды и ребята делились с ним бутербродами и газировкой, пока папа не видел. Льоренте радовался и с удовольствием ел все это. Маркос вырос в прекрасного футболиста, он хорошо видит поле, техничен. Сейчас испанец играет правого хавбека или крайнего защитника с подключением. У меня Маркос играл в центре. Тогда он отставал в росте, из‑за этого его даже хотели убрать из “Реала”. Мы все заступились, сказали, что это человек с большим будущим. Мы его отвоевали, он продолжил расти и крепнуть. В итоге клуб продал Льоренте за 30 миллионов. Это говорит о многом. Сейчас это настоящая машина, против него очень сложно играть. Цепкость, скорость мышления, азарт от игры — это про него», — сказал бывший тренер академии «Реала».