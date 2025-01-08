Агент об истекающем контракте Чистякова: «Дмитрий — воспитанник “Зенита”, хотел бы остаться и закончить там карьеру»

«Дмитрий — воспитанник клуба, он с удовольствием хотел бы остаться в “Зените” и через какое-то время закончить там карьеру. Дальше пускай руководство клуба решает, нужен им воспитанник в команде или нет», — сказал Андрей Талаев. В текущем сезоне Чистяков провел за «Зенит» 7 матчей в Фонбет Кубке России, в Мир РПЛ он ни разу не выходил на поле.