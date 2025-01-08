Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Агент об истекающем контракте Чистякова: «Дмитрий — воспитанник “Зенита”, хотел бы остаться и закончить там карьеру»

Контракт 30-летнего защитника с петербургским клубом рассчитан до июня 2025 года.

Источник: Sports

«Дмитрий — воспитанник клуба, он с удовольствием хотел бы остаться в “Зените” и через какое-то время закончить там карьеру. Дальше пускай руководство клуба решает, нужен им воспитанник в команде или нет», — сказал Андрей Талаев. В текущем сезоне Чистяков провел за «Зенит» 7 матчей в Фонбет Кубке России, в Мир РПЛ он ни разу не выходил на поле.