«Дети не знают Караваева, но знают Дзюбу и Федоса». Слуцкий о влиянии медийного футбола на профессиональный

Леонид Слуцкий: «Недавно. Ты говоришь о том, что медийный футбол повлиял на профессиональный? Да. Поэтому я хорошо отношусь к медиафутболу. Он в лучшую сторону повлиял на профессиональный футбол. Ко мне на Бомбонеру (футбольная школа Слуцкого в Волгограде — Спортс» «), в которой занимаются 500 детей, приезжали действующий чемпион России в составе “Зенита” Караваев, Щенников, Алексей Березуцкий, который тогда возглавлял ЦСКА, но их никто не знает. Дети знают только Дзюбу и Федоса (Федор Маслов, блогер и вратарь “Амкала” — Спортс» «).Они не знают Караваева. Мне, с одной стороны, обидно. С другой стороны, я как нормальный человек должен задуматься — а почему?».