Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Дети не знают Караваева, но знают Дзюбу и Федоса». Слуцкий о влиянии медийного футбола на профессиональный

Азамат Мусагалиев: «В профессиональных футбольных клубах есть финансирование медиаотделов? Когда это началось?».

Источник: Спортс"

Леонид Слуцкий: «Недавно. Ты говоришь о том, что медийный футбол повлиял на профессиональный? Да. Поэтому я хорошо отношусь к медиафутболу. Он в лучшую сторону повлиял на профессиональный футбол. Ко мне на Бомбонеру (футбольная школа Слуцкого в Волгограде — Спортс» «), в которой занимаются 500 детей, приезжали действующий чемпион России в составе “Зенита” Караваев, Щенников, Алексей Березуцкий, который тогда возглавлял ЦСКА, но их никто не знает. Дети знают только Дзюбу и Федоса (Федор Маслов, блогер и вратарь “Амкала” — Спортс» «).Они не знают Караваева. Мне, с одной стороны, обидно. С другой стороны, я как нормальный человек должен задуматься — а почему?».