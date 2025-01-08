У него невероятное тело, и он следит за ним в миллион раз лучше, чем игроки моего времени. Если кто-то и будет играть в таком возрасте, то это он, потому что он следит за собой так тщательно«, — сказал бывший футболист “Манчестер Юнайтед” в интервью BoyleSports.
Роналду сможет играть, когда ему будет глубоко за 40, считает Шерингем: «У него невероятное тело, и Криштиану следит за ним в миллион раз лучше, чем игроки моего времени»
"Сможет ли Криштиану Роналду играть, когда ему будет глубоко за 40? Это зависит от обстоятельств. В этом возрасте становится все труднее восстанавливаться после ушибов и мелких травм.