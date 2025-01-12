Глава саудовской лиги про «пузырь» Китая, который лопнул: «Здесь такого не произойдет. У нас долгая история, богатая футбольная культура. Это не однодневка, а долгосрочный проект»

— Здесь такого не произойдет (улыбается). Ответ прост. То, что делает Саудовскую Аравию уникальной, — это ее богатая футбольная культура. Наш чемпионат всегда был конкурентоспособным и довольно уникальным в регионе. В прошлом сезоне он был признан лучшей лигой Азии. У нас долгая история — как у клубов, так и у национальной команды. Мы должны использовать это наследие. У нас есть долгосрочная стратегия, и до сих пор мы добились больших успехов. Это не только привлечение игроков, но и развитие самой лиги. Мы в гонке. Это не однодневка, а то, чему мы полностью привержены, — сказал Омар Мугарбель, генеральный директор лиги.