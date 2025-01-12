ТВ «Реала» показало ролик с критикой судьи Мансано перед игрой с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании. Отмена гола Беллингема «Валенсии» называется «скандалом мирового масштаба»

Mundo Deportivo передает, что ТВ «Реала» продемонстрировало ролик с ошибочными — по мнению авторов — действиями рефери в предыдущих играх. Так, решение дать свисток об окончании игры с «Валенсией» (3 марта 2024-го) за несколько секунд до точного удара Джуда Беллингема называется «скандалом мирового масштаба», за который Мансано был отстранен «всего» на две недели, а теперь «вознагражден» назначением на финал Суперкубка. Еще одной ошибкой судьи в отношении «Реала» объявлено назначение трех пенальти в ворота мадридцев в их матче с «Валенсией» в сезоне-2020/21. Мансано называется «единственным, кто так поступил». Также он «единственный», кто не засчитал три гола «Реала» в ворота «Эльче» два сезона назад.