«Зенит» не видел перспектив в Ананьеве и хотел отдать хавбека в аренду в «Сан-Паулу». Иван отказался и перешел в ЦСКА («Чемпионат»)

По информации «Чемпионата», руководство «Зенита», несмотря на достижения Ананьева, не видело в нем больших перспектив и рассматривало его проект исключительно как имиджевый. «Клуб хотел перепродать игрока за рубеж, а не заигрывать за основу», — сказал источник, знакомый с ситуацией. Утверждается, что «Зенит» также предложил полузащитнику продлить контракт с клубом и отправить его в «Сан-Паулу» в аренду. «Планировалось, что Иван продлит контракт и отправится для развития в аренду в Бразилию, но игрок отказался от этого варианта. В качестве альтернативы ему предложили вариант с “Зенитом-2”, что тоже не устроило игрока», — добавил источник. Ананьев выступал за юношеские и молодежную команды «Зенита». Он был признан лучшим полузащитником ЮФЛ, а в минувшем году провел 15 матчей в МФЛ, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами.