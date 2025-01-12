Сэйв Трубина в серии пенальти принес «Бенфике» Кубок лиги в финале со «Спортингом». До этого забили все 13 ударов

Таким образом, «Бенфика» стала обладателем Кубка португальской лиги. Основное время матча завершилось вничью 1:1, по голу забили полузащитник «Бенфики» Андреас Скьеллдуруп и форвард «Спортинга» Виктор Дьокереш. Полный матч с комментарием Вадима Лукомского и Сергея Юрана смотрите здесь.