Таким образом, «Бенфика» стала 8-кратным обладателем Кубка португальской лиги — это рекорд. Клуб выиграл впервые с 2016 года. У «Спортинга» 4 таких трофея, у «Браги» — 3, у «Порту» — 1.Основное время финального матча завершилось вничью 1:1, по голу забили полузащитник «Бенфики» Андреас Скьеллдуруп и форвард «Спортинга» Виктор Дьокереш. Полный матч с комментарием Вадима Лукомского и Сергея Юрана смотрите здесь.
«Бенфика» выиграла 8-й Кубок лиги в серии пенальти — впервые с 2016-го. У «Спортинга» осталось 4 трофея
В финале у «Спортинга» выиграли в серии пенальти, состоявшей из 14 ударов. 13 первых были реализованы, 14-й отбил украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин.