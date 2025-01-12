«Бенфика» выиграла 8-й Кубок лиги в серии пенальти — впервые с 2016-го. У «Спортинга» осталось 4 трофея

Таким образом, «Бенфика» стала 8-кратным обладателем Кубка португальской лиги — это рекорд. Клуб выиграл впервые с 2016 года. У «Спортинга» 4 таких трофея, у «Браги» — 3, у «Порту» — 1.Основное время финального матча завершилось вничью 1:1, по голу забили полузащитник «Бенфики» Андреас Скьеллдуруп и форвард «Спортинга» Виктор Дьокереш. Полный матч с комментарием Вадима Лукомского и Сергея Юрана смотрите здесь.