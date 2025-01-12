Консейсау об 1:1 с «Кальяри»: «Первый тайм “Милана” был худшим за все 13 лет моей тренерской карьеры — темп был слишком медленным»

«Я ожидал гораздо большего во всех аспектах. Честно говоря, учитывая качество состава, первый тайм был, пожалуй, худшим за все 13 лет моей тренерской карьеры. Нам не хватало подвижности, темп был слишком медленным. “Кальяри” успевал отойти на последнюю треть поля, их стратегией было играть от обороны. Мы готовились к этому и должны были находить свободные зоны, но не сообразили, как это сделать. Второй тайм был лучше, мы нанесли 25 ударов по воротам. “Кальяри” начал тянуть время, и я так понимаю, что в Италии это в порядке вещей — нет проблем, но тогда судья должен добавлять больше пяти минут. Это не оправдание, равно как и усталость после Суперкубка — мы должны были сыграть лучше, но все равно эти факторы нельзя игнорировать», — сказал тренер «Милана».