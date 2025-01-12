Хвича не требовал у «Наполи» продать его, а лишь просил повысить зарплату (Geo Team)

Вингер сборной Грузии не требовал у неаполитанского клуба продать его, а только просил улучшить условия контракта — чтобы они соответствовали его уровню. По данным источника, Кварацхелия зарабатывает 1,2 млн евро в год — это одна из самых низких зарплат в «Наполи».Ранее тренер неаполитанцев Антонио Конте заявил, что футболист попросил продать его в другой клуб. Сообщалось, что Хвича уже согласовал контракт с «ПСЖ» на 7−7,5 млн в год, сумма трансфера может составить 65−70 млн.