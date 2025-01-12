«Слишкович пытается играть первым номером, контроль мяча, все в спартаковском стиле — короткие и средние передачи». Оганесян о тренере «Оренбурга»

— Что нового привнес главный тренер команды Владимир Слишкович после своего октябрьского назначения в «Оренбург»?— Сложно, наверное, выделить что-то прям отдельное. Каждый тренер привносит какие-то свои частички игры. Слишкович привнес попытки играть первым номером, контроль мяча, все в спартаковском стиле — короткие и средние передачи.— За счет чего «Оренбург» будет весной спасаться от вылета из РПЛ?— Скажу банально: за счет очков, за счет побед (улыбается).— Что нужно сделать, чтобы набирать их больше, чем до зимней паузы?— Надо просто качественно подготовиться и на каждую игру выходить как на последнюю. За счет этого можно зарабатывать очки, побеждать. Я думаю, нам все это под силу, все реально, — сказал хавбек «Оренбурга».