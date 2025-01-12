Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Месси всегда был кумиром. Ямаль впечатлил больше всего в 2024-м — показывает что-то невероятное, несмотря на возраст». Хавбек «Ростова» Комаров об игроках

— Кто из мирового футбола кумир для вас, кто в Европе наиболее впечатлил в 2024-м?

Источник: Спортс"

— Кумиром всегда был Месси. А впечатлил в году больше всего Ямаль из «Барселоны». Несмотря на его возраст (17 лет — Спортс«“), показывает что-то невероятное. Не скажу, что хочу прямо на него равняться, но игрок он фантастический, — сказал 21-летний российский хавбек.