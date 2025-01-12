«Месси всегда был кумиром. Ямаль впечатлил больше всего в 2024-м — показывает что-то невероятное, несмотря на возраст». Хавбек «Ростова» Комаров об игроках

— Кумиром всегда был Месси. А впечатлил в году больше всего Ямаль из «Барселоны». Несмотря на его возраст (17 лет — Спортс«“), показывает что-то невероятное. Не скажу, что хочу прямо на него равняться, но игрок он фантастический, — сказал 21-летний российский хавбек.