Ислам Махачев: «Мне больше нравится Роналду, чем Месси. Все поменялось. Сейчас Лео живет в Майами, а Криштиану — в Саудовской Аравии»

Раньше я предпочитал Месси, но… не знаю. Как личность мне больше по душе Криштиану. Они оба играют на высочайшем уровне. Раньше я был за Лионеля — когда он играл в «Барселоне». Хабиб Нурмагомедов всегда болел за «Реал», а я за каталонцев. Но сейчас все изменилось. Лео живет в Майами, а Криштиану — в Саудовской Аравии«, — заявил чемпион UFC Ислам Махачев на стриме Адина Росса. Без него не было бы Хабиба и Махачева и одного из самых сильных MMA-залов. Кто такой Хавьер Мендес? Хабиб − о бое Махачева и Царукяна: “Ислам, даже небо не предел”.