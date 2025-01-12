Роналд де Бур о «Барсе»: «Продают все, что могут, слишком увлеклись. Был период с Месси, Иньестой, Хави, когда у команды не было потолка. Но теперь все не так. Проблемам нет конца»

Конечно, был период с Месси, Иньестой, Хави и всеми остальными, когда у «Барсы» не было потолка. Но теперь все не так. Когда вы слышите, что открытие нового стадиона уже отложено, — его хотели построить к ноябрю, но он еще не будет готов, — кажется, что всем этим проблемам нет конца«, — заявил экс-полузащитник “Барселоны” в интервью Ziggo Sport.