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«Любому клубу РПЛ позорно пропускать от Дзюбы. Он же вообще не двигается. Не знаю, как защитники позволяют ему забивать, это говорит об их низком уровне». Пономарев о форварде «Акрона»

"Любому клубу РПЛ позорно пропускать от нынешнего Дзюбы. Он же вообще не двигается на футбольном поле. Все пешком делает.

Источник: Спортс"

Не знаю, как защитники позволяют ему забивать, но это говорит об их низком уровне профессионализма", — сказал бывший футболист ЦСКА. В текущем сезоне 36-летний нападающий забил 3 гола в 10 играх в Мир РПЛ. Его статистику можно изучить здесь.