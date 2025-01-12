Не знаю, как защитники позволяют ему забивать, но это говорит об их низком уровне профессионализма", — сказал бывший футболист ЦСКА. В текущем сезоне 36-летний нападающий забил 3 гола в 10 играх в Мир РПЛ. Его статистику можно изучить здесь.
«Любому клубу РПЛ позорно пропускать от Дзюбы. Он же вообще не двигается. Не знаю, как защитники позволяют ему забивать, это говорит об их низком уровне». Пономарев о форварде «Акрона»
"Любому клубу РПЛ позорно пропускать от нынешнего Дзюбы. Он же вообще не двигается на футбольном поле. Все пешком делает.