Диалло сделал первый хет-трик в карьере — за 12 минут в игре «МЮ» с «Саутгемптоном». У вингера 9+7 в 30 матчах сезона

Команда тренера Рубена Аморима уступала в счете до концовки матча. Затем 22-летний вингер забил на 82-й, 90-й и 94-й минутах.
Это первый хет-трик в карьере бывшего игрока «Аталанты». Ранее он делал дубль в игре против ПАОК (2:0) в Лиге Европы. Также у него был дубль за «Сандерленд».
Всего в нынешнем сезоне Диалло провел 30 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 7 ассистов. Его подробная статистика — здесь.
9 января «МЮ» и Диалло продлили контракт до 2030 года.
Спортс" вел текстовую онлайн-трансляцию матча.