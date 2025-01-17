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Диалло сделал первый хет-трик в карьере — за 12 минут в игре «МЮ» с «Саутгемптоном». У вингера 9+7 в 30 матчах сезона

«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Саутгемптон» (3:1) в 21-м туре АПЛ.
Источник: Спортс"

Команда тренера Рубена Аморима уступала в счете до концовки матча. Затем 22-летний вингер забил на 82-й, 90-й и 94-й минутах.

Это первый хет-трик в карьере бывшего игрока «Аталанты». Ранее он делал дубль в игре против ПАОК (2:0) в Лиге Европы. Также у него был дубль за «Сандерленд».

Всего в нынешнем сезоне Диалло провел 30 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 7 ассистов. Его подробная статистика — здесь.

9 января «МЮ» и Диалло продлили контракт до 2030 года.

Спортс" вел текстовую онлайн-трансляцию матча.