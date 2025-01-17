«Барселона» хочет продлить контракт с Фликом летом. Тренеру повысят зарплату

Отмечается, что даже в «Барселоне» не ожидали, что результаты при Флике изменятся настолько радикально. Руководство считает, что Ханс-Дитер станет ключевым элементом при строительстве будущей команды, а сам тренер доволен пребыванием как в клубе, так и в городе.
Предполагается, что переговоры пройдут без осложнений, а немецкий специалист получит повышение зарплаты. В 2024-м ему пришлось идти на определенные уступки при оформлении сотрудничества.
«Барса» одержала 14 разгромных побед в 29 матчах сезона, включая две над «Реалом». Команда Флика забила уже 88 мячей — в среднем по 3 за игру.