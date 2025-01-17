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Диалло о первом хет-трике и новом контракте с «МЮ»: «Одна из лучших недель в моей жизни»

9 января «МЮ» и Диалло продлили контракт до 2030 года. Сегодня 22-летний вингер сделал первый хет-трик в карьере — за 12 минут в конце матча 21-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (3:1).
Источник: Спортс"

— В футболе нужно верить. Мы верили до конца и очень рады выиграть этот матч. Мы сыграли вничью с «Арсеналом», с «Ливерпулем», поэтому уверенность была. Мы очень счастливы.

— Как вам эта неделя с новым контрактом и первым хет-триком?

— Возможно, одна из лучших недель в моей жизни. Я очень рад этой победе. Команда заслужила победу, поэтому я очень рад.

— Почему «МЮ» так поздно завелся?

— Мы знаем, что в нашей команде есть качественные футболисты. Иногда нам нужно быть более голодными в последней трети поля. Сегодня мы показали в конце, что мы были лучшей командой. Я так рад сегодняшней победе, потому что команда ее заслуживает.

Я готов играть на любой позиции, на которую меня поставит тренер. Я готов бороться за этот клуб. Я так рад играть там, где тренер хочет, чтобы я играл, и я так счастлив сделать хет-трик, — сказал Амад в интервью TNT.

В нынешнем сезоне Диалло провел 30 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 7 ассистов. Его подробная статистика — здесь.