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22-летний Диалло — самый молодой после Руни автор хет-трика «МЮ» в АПЛ

Амад Диалло забил три гола в матче АПЛ с «Саутгемптоном» (3:1).

Источник: Спортс"

Ивуарийский вингер сделал это в возрасте 22 лет и 189 дней — это второй показатель среди самых молодых авторов хет-трика «Манчестер Юнайтед» в истории Премьер-лиги.

Уэйн Руни забил три мяча «Болтону», когда ему был 21 год и 4 дня.