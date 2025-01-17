22-летний Диалло — самый молодой после Руни автор хет-трика «МЮ» в АПЛ

Ивуарийский вингер сделал это в возрасте 22 лет и 189 дней — это второй показатель среди самых молодых авторов хет-трика «Манчестер Юнайтед» в истории Премьер-лиги.
Уэйн Руни забил три мяча «Болтону», когда ему был 21 год и 4 дня.
Амад Диалло забил три гола в матче АПЛ с «Саутгемптоном» (3:1).
Ивуарийский вингер сделал это в возрасте 22 лет и 189 дней — это второй показатель среди самых молодых авторов хет-трика «Манчестер Юнайтед» в истории Премьер-лиги.
Уэйн Руни забил три мяча «Болтону», когда ему был 21 год и 4 дня.