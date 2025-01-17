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«Надо продать Бителло за какие-то деньги или отдать в аренду. Если не хочет играть — не заставишь». Экс-директор «Динамо» Муравьев о бразильце

— Для нашего чемпионата Бителло — один из сильнейших игроков. Сложная ситуация. Если он не хочет играть, его никаким образом не заставишь. Наверное, надо найти возможность продать его за какие-то деньги или отдать в аренду, если найдется какой-то вариант.

Источник: Спортс"

— «Ботафого» предложил за него 13 миллионов евро, но «Динамо» отказалось. Получается, что это мало?

— На мой взгляд, это очень сильный игрок. Даже «Зенит» может позавидовать. Его цена — ближе к 20 миллионам. Видимо, надо было договариваться. А он сейчас бастует, потому что потеряет еще полгода до лета.

— Издание Globo сообщило, что «Динамо» собирается подать иск в суд на Бителло. Может, это заставит его одуматься? Все-таки деньги никому не хочется терять.

— Сегодня это единственный вариант его заставить. Хорошо. Он приедет и будет отбывать номер на поле.

— Была история с Венделом, который тоже не хотел возвращаться в «Зенит».

— Видимо, с ним смогли найти какой-то компромисс. Но, если говорить откровенно, у «Зенита» сейчас не все в порядке с коллективом. С таким составом они явно находятся не на своем месте.

— Вы не верите, что Бителло еще сыграет за «Динамо»?

— Если у человека нет желания играть, то, конечно, с ним надо расставаться, — сказал бывший гендиректор «Динамо».