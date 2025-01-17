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Евгений Латышонок: «Не представляю, как можно было отказаться от перехода в “Зенит”. Чемпион страны, у него лучшие игроки»

До минувшего лета голкипер выступал за «Балтику».

Источник: Sports

— Почему решили перейти в «Зенит»?

— «Зенит» — чемпион страны. В детстве ты смотришь еврокубковые игры, а «Зенит» всегда играет в этих турнирах, у него лучшие игроки. Не представляю, как можно было отказаться от перехода в «Зенит». Сразу значимый матч за Суперкубок получился. Но какого-то супермандража не было. Как будто вышел на очередную игру.

— Когда держали Суперкубок в руках, почувствовали на деле, что вы в команде, которая постоянно борется за трофеи?

— С одной стороны — да. С другой, это были немного странные чувства. Да, мы взяли трофей, но основная работа, чтобы сыграть в этом матче, была проделана командой в минувшем сезоне, без меня. Но, конечно, выигрывать в любом случае всегда приятно.

Мне понравилось, что мне сразу доверили такую важную игру. Для меня важно доверие тренерского штаба. Это придало мне сил и уверенности. Считаю, что получился хороший старт, — сказал вратарь «Зенита».