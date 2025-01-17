Евгений Латышонок: «Не представляю, как можно было отказаться от перехода в “Зенит”. Чемпион страны, у него лучшие игроки»

— С одной стороны — да. С другой, это были немного странные чувства. Да, мы взяли трофей, но основная работа, чтобы сыграть в этом матче, была проделана командой в минувшем сезоне, без меня. Но, конечно, выигрывать в любом случае всегда приятно.