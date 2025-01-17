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Аморим о хет-трике Диалло: «Проделал отличную работу, но еще во многом должен прибавить»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» забил три гола в матче АПЛ с «Саутгемптоном» (3:1).

Источник: Спортс"

"Он проделал отличную работу, но еще во многом должен прибавить. Сегодня он играл на другой позиции и во втором тайме воспользовался своими качествами. Он хорошо поработал, но ему нужно готовиться к следующему матчу.

Все получится, если хорошо работать. Если он будет хорошо тренироваться, все будет хорошо. У него та же ответственность, как и любого другого игрока «МЮ». У него отличный отрезок, и в целом он проводит очень хороший сезон. В прошлом мы видели много таких игроков в составе «МЮ», поэтому он должен продолжать работать и играть в том же духе«, — сказал тренер “Манчестер Юнайтед”.