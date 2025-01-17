Аморим о хет-трике Диалло: «Проделал отличную работу, но еще во многом должен прибавить»

Все получится, если хорошо работать. Если он будет хорошо тренироваться, все будет хорошо. У него та же ответственность, как и любого другого игрока «МЮ». У него отличный отрезок, и в целом он проводит очень хороший сезон. В прошлом мы видели много таких игроков в составе «МЮ», поэтому он должен продолжать работать и играть в том же духе«, — сказал тренер “Манчестер Юнайтед”.