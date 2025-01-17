«У Батракова футбол на первом месте, не вижу звездной болезни. Нормальный, скромный парень». Агент Сафонов о хавбеке «Локо»

— Это от воспитания, от игрока зависит. Но, честно говоря, я думаю, что вряд ли. Видно, что у Батракова все-таки футбол на первом месте. И вот сколько я работаю с Костей Тюкавиным, он все равно ниже своего уровня не падает. Для Кости и Леши футбол, я вижу, на первом месте.