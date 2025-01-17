Андрей Мостовой о 1-м сборе «Зенита»: «Главное — заново научиться мяч держать. Координацию за отпуск теряешь»

— Вот завтра будет какой-то тест, что-то новенькое, а так уже пятый год все примерно одно и то же. Все понимают, через что нам придется пройти. Ничего принципиально нового не происходит — у нас тот же спортивный центр и поля, команда почти не поменялась. Все одно стандартно (улыбается).