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Андрей Мостовой о 1-м сборе «Зенита»: «Главное — заново научиться мяч держать. Координацию за отпуск теряешь»

— Как настроение, как атмосфера в команде? Все ли привычно, или есть что-то новое?

Источник: Sports

— Вот завтра будет какой-то тест, что-то новенькое, а так уже пятый год все примерно одно и то же. Все понимают, через что нам придется пройти. Ничего принципиально нового не происходит — у нас тот же спортивный центр и поля, команда почти не поменялась. Все одно стандартно (улыбается).

— Какие ощущения в плане техники? Приходится привыкать к работе с мячом после отпуска?

— Для меня главное на первом сборе — заново научиться мяч держать, вспомнить, как с ним работать (улыбается). На первом сборе я не обращаю внимания, если что-то не получается, — просто понимаю, что это нормально.

Конечно, координацию за отпуск теряешь, чувство мяча. Ну и физически очень большие нагрузки — тяжело все это переносить, а потом с мячом работать. Когда пробежишь пару километров на скорости, мяч уже не так держится под нагрузками. На первом сборе это нормально — сейчас мы набираем физические кондиции и возвращаемся к работе с мячом, привыкаем, — сказал вингер «Зенита».