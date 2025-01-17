Байдачный об Овечкине: «Если бы Трамп пригласил его на инаугурацию, было бы красиво. Слежу за возможным рекордом. Я его маму знал, вон какой у нее вырос»

«Слежу за Овечкиным и возможным рекордом, смотрю на YouTube. Интересно, я же его маму знал, она была волейболисткой в “Динамо”, виделись в Новогорске на сборах. Вон какой у нее вырос.
Я сам в хоккей играл раньше, дружили с хоккеистами. Так что я переживаю. Но переживаю в том смысле, чтобы мы были лучше всех в мире!
Овечкин — выдающийся хоккеист, родился в России, но ведь он мог родиться и не только в России. В Америке ему дали шанс играть, он этим пользуется.
Приятно, когда наш добивается таких результатов, но к этому не надо относиться как к вoйне на всех полях. Но другой вопрос: дадут ли ему этот рекорд побить? Сейчас как запретят играть, когда две шайбы останется (смеется).
Трамп говорил, что он фанат Овечкина? Конечно, было бы красиво, если бы Трамп пригласил Овечкина на инаугурацию. А чего не пригласить, если он его кумир?
Это личные отношения, не надо везде политику приклеивать. Если Трамп не пригласит Овечкина, значит, врал, что его фанат (смеется). Я бы своего кумира пригласил«, — заявил бывший футболист “Динамо” и сборной СССР Анатолий Байдачный.