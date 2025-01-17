«Локомотив» подготовил экспертизу по интервью Дзюбы на 50 страницах для комитета по этике РФС

К письму от РПЛ в комитет по этике приложено заключение специалиста по лингвистическому исследованию на 50 листах, в котором дана оценка высказываниям Дзюбы в интервью. Экспертизу провели по инициативе «Локомотива».
«Локо» об интервью Дзюбы: «Грубое нарушение спортивной этики, неуважение к футбольному сообществу. Удивляет, что это нашло место в эфире “Матч ТВ”. РПЛ поддерживает такой формат общения?».
Дзюба заговорил: «трусливенький» Галактионов, советы Соболеву, в «Локо» группировки («рулят чертановские»).