Мостовой об Овечкине: «Побьет достижение Гретцки в 2025 году, навсегда войдет в историю! Это будет вечный рекорд»

"Я уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в 2025 году. Впереди ведь еще очень много матчей, практически половина регулярного чемпионата, а дальше плей-офф.
Так что я думаю, что как минимум 15 шайб Александр еще забьет. Так что, повторюсь, однозначно должен. В крайнем случае если не в этом сезоне, то точно в следующем.
Все говорят, что Александр будет играть до тех пор, пока не станет лучшим снайпером в истории НХЛ. И правильно сделает, навсегда войдет в историю! Это будет вечный рекорд Овечкина«, — сказал бывший футболист “Спартака” и сборной России.