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Мостовой об Овечкине: «Побьет достижение Гретцки в 2025 году, навсегда войдет в историю! Это будет вечный рекорд»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (874 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

"Я уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в 2025 году. Впереди ведь еще очень много матчей, практически половина регулярного чемпионата, а дальше плей-офф.

Так что я думаю, что как минимум 15 шайб Александр еще забьет. Так что, повторюсь, однозначно должен. В крайнем случае если не в этом сезоне, то точно в следующем.

Все говорят, что Александр будет играть до тех пор, пока не станет лучшим снайпером в истории НХЛ. И правильно сделает, навсегда войдет в историю! Это будет вечный рекорд Овечкина«, — сказал бывший футболист “Спартака” и сборной России.