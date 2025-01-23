«Бавария» проиграла 3 матча в ЛЧ впервые с сезона-2016/17. Два поражения — разгромные

В последний раз мюнхенцы проигрывали больше двух матчей в ЛЧ в сезоне-2016/17. Тогда у них было четыре поражения.
В заключительном туре «Бавария» встретится с братиславским «Слованом». Игра пройдет 29 января.
Сегодня команда Венсана Компани была разгромлена «Фейеноордом» (0:3). Также в этом сезоне ее обыграли «Астон Вилла» (0:1) и «Барселона» (1:4).
В последний раз мюнхенцы проигрывали больше двух матчей в ЛЧ в сезоне-2016/17. Тогда у них было четыре поражения.
В заключительном туре «Бавария» встретится с братиславским «Слованом». Игра пройдет 29 января.