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«Бавария» проиграла 3 матча в ЛЧ впервые с сезона-2016/17. Два поражения — разгромные

Сегодня команда Венсана Компани была разгромлена «Фейеноордом» (0:3). Также в этом сезоне ее обыграли «Астон Вилла» (0:1) и «Барселона» (1:4).

Источник: Спортс"

В последний раз мюнхенцы проигрывали больше двух матчей в ЛЧ в сезоне-2016/17. Тогда у них было четыре поражения.

В заключительном туре «Бавария» встретится с братиславским «Слованом». Игра пройдет 29 января.