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«Ман Сити» опустился в зону вылета ЛЧ — «горожане» идут 25-ми после 7 туров. У команды Гвардиолы 3 поражения, 2 ничьих и 2 победы

Команда Пепа Гвардиолы не побеждает в ЛЧ 4 матча подряд. Сегодня она уступила «ПСЖ» со счетом 2:4 в 7-м туре общего этапа турнира.
Источник: Спортс"

«Горожане» одержали лишь две победы в текущем розыгрыше Лиги чемпионов — над «Слованом» (4:0) и «Спартой» (5:0). В остальных матчах английская команда потерпела три поражения и дважды сыграла вничью.

По итогам 7-го тура «горожане» опустились в зону вылета и занимают 25-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков.

В заключительном туре общего этапа «Сити» встретится с «Брюгге».

Напомним, что команды, занявшие места с 1-го по 8-е, напрямую выходят в ⅛ финала, а клубы, которые завершат общий этап на местах с 9-го по 24-е, сыграют в дополнительном раунде плей-офф.