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Фанатам «Фейеноорда» запретили посещать матч с «Лиллем» в ЛЧ. МВД Франции объяснило это «реальным риском конфронтации между болельщиками»

Команды сыграют в Лилле в рамках общего этапа турнира 29 января.
Источник: Спортс"

Запрет был утвержден приказом Министерства внутренних дел Франции, опубликованным в среду. Французские власти запретили перемещение болельщиков нидерландского клуба между пограничными пунктами французских автомобильных и железных дорог, портами и аэропортами в период с 27 января до конца дня 29 января.

По словам министра внутренних дел Брюно Ретайо, такое решение обусловлено «реальным и серьезным риском конфронтации между болельщиками двух клубов».

Кроме того, «Фейеноорд» был назван «частым источником общественного беспокойства из-за агрессивного поведения некоторых болельщиков или отдельных лиц, принимая во внимание качество поддержки этой команды».

Ретайо, в частности, привел в пример матч между нидерландцами и «Ромой» в мае 2022 года, закончившийся драками болельщиков.

Также он отметил, что два последних приезда фанатов «Фейеноорда» во Францию — в 2006 году в Нанси и в 2022 году в Марсель — были связаны с неприятными инцидентами.