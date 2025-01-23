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Аль-Хелайфи о камбэке и 4:2 с «Ман Сити»: «Горжусь. Многие сомневались в “ПСЖ”, но я всегда был уверен в своих игроках. Энрике — лучший тренер в мире, он показал, что у&

Парижская команда одержала победу в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов (4:2), уступая со счетом 0:2 по ходу игры.

Источник: Спортс"

«Горжусь этим великолепным матчем. Горжусь тем, как мы сыграли, отыгрались с 0:2 и выиграли 4:2. Это одно из моих лучших впечатлений в “ПСЖ”? Честно говоря, да, я так думаю.

Мы играли против отличной команды с отличным тренером и отличными игроками. Мы показали, что мы тоже отличная команда. Игроки проявили характер. Мы очень гордимся этим. Многие сомневались в нашей команде, но я всегда был уверен в своих игроках, они всегда проявляют себя в важных матчах.

Мы еще не вышли в плей-офф, на следующей неделе у нас важный матч. Мы должны сохранять концентрацию".

О Луисе Энрике.

«У нас лучший тренер в мире. Даже если бы мы проиграли этот матч, для меня он оставался бы лучшим тренером в мире. Он показал, что у нашей команды есть ДНК», — сказал Нассер Аль-Хелайфи.