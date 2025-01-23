Аль-Хелайфи о камбэке и 4:2 с «Ман Сити»: «Горжусь. Многие сомневались в “ПСЖ”, но я всегда был уверен в своих игроках. Энрике — лучший тренер в мире, он показал, что у&

Мы играли против отличной команды с отличным тренером и отличными игроками. Мы показали, что мы тоже отличная команда. Игроки проявили характер. Мы очень гордимся этим. Многие сомневались в нашей команде, но я всегда был уверен в своих игроках, они всегда проявляют себя в важных матчах.