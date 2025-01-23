«Зенит» получал и отправлял «Палмейрасу» проект договора о трансфере Клаудиньо, но с пометкой, что без всех подписей он недействителен. Погорелов в переписке подтверждал, что клубы все с

Спустя некоторое время бразильский клуб получил сообщение, в котором было сказано: «К настоящему письму прилагается проект соглашения о трансфере с нашими поправками. Просим учесть, что соглашение действительно только в том случае, если оно подписано всеми сторонами. Без ущерба в отношении имеющихся прав (without prejudice является термином, основной смысл которого заключается в том, что содержимое письма не может быть использовано в любом будущем судебном разбирательстве, поскольку не имеется намерения повлиять с его помощью на законные права — Спортс»)".