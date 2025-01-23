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Энрике о «ПСЖ» и 4:2 с «Сити»: «Эта команда не сдастся никогда, даже проигрывая в два мяча. Мы показали цельную игру»

К 56-й минуте «ПСЖ» проигрывал со счетом 0:2.

Источник: Спортс"

«По интенсивности на таком же уровне была игра с “Баварией” (0:1). Единственное различие сегодня — это итоговый результат, и именно он остается в памяти людей. Это важно. Теряя мяч, мы не прекращаем прессинговать. Горжусь сегодняшним вечером против такой команды, против такого тренера, против столь сильных игроков. Сегодня мы показали цельную игру.

У нынешней команды множество сильных сторон. Этот матч придаст моим игрокам сил — они молоды и не имеют большого опыта таких матчей. Эта команда не сдастся никогда, даже проигрывая с разницей в два мяча.

Думаю, у нас команда в полном смысле слова. Мы четырежды забили, дважды били по штангам, еще один гол был отменен, и все это — против такой хорошей команды. Полагаю, самым важным голом был первый, прорыв Барколя. Он вскрыл игру, изменив характер соперничества. Он и сделал такой исход сегодняшнего вечера возможным.

Чем выше конкуренция, тем больше я этому рад. Она означает, что ни один игрок не может чувствовать себя на своей позиции неприкасаемым. Нам нужны игроки, которые никогда не сдаются, вроде Рамуша и Эрнандеса, вышедших этим вечером на замену«, — сказал тренер “ПСЖ”.