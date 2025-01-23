Энрике о «ПСЖ» и 4:2 с «Сити»: «Эта команда не сдастся никогда, даже проигрывая в два мяча. Мы показали цельную игру»

Чем выше конкуренция, тем больше я этому рад. Она означает, что ни один игрок не может чувствовать себя на своей позиции неприкасаемым. Нам нужны игроки, которые никогда не сдаются, вроде Рамуша и Эрнандеса, вышедших этим вечером на замену«, — сказал тренер “ПСЖ”.