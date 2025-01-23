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«Наполи» готов заплатить 52,5 млн евро за Адейеми. Предложение устроит «Боруссию», но вингер не хочет уходить зимой

Таким образом, неаполитанцы существенно увеличат предложение по вингеру дортмундской «Боруссии», ранее они согласны были отдать 40 млн.

Источник: Sports

По данным Sky Sport, немцы согласны продать Адейеми за 52,5 млн, но сам 23-летний игрок не хочет менять клуб зимой.

Также «Наполи» рассматривает вариант с вингером «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо.