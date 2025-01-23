Киммих о 0:3 с «Фейеноордом»: «Бавария» проиграла по делу. Если хотим побеждать, реализацию нужно улучшать"

Мы создали много моментов, но не смогли забить. Если хотим побеждать, реализацию нужно улучшать. Нет ничего хорошего в том, чтобы много ошибаться и не забивать — над этими двумя аспектами надо работать. Мы проиграли по делу«, — сказал хавбек “Баварии”.