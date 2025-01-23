Мы создали много моментов, но не смогли забить. Если хотим побеждать, реализацию нужно улучшать. Нет ничего хорошего в том, чтобы много ошибаться и не забивать — над этими двумя аспектами надо работать. Мы проиграли по делу«, — сказал хавбек “Баварии”.
Киммих о 0:3 с «Фейеноордом»: «Бавария» проиграла по делу. Если хотим побеждать, реализацию нужно улучшать"
"Соперник не удивил. Мы знали, как они будут играть, знали, какая будет атмосфера, но мы допустили слишком много ошибок. Они забили первым же ударом по воротам, а затем получили право на пенальти.