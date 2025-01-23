Саудовцы видят в Бонифасе альтернативу Нуньесу. «Байер» оценивает форварда в 50 млн евро

По данным Sky Sport, леверкузенцы оценивают Бонифасе не менее чем в 50 млн евро. Также на него претендуют английские клубы.
В 15 матчах сезона во всех турнирах на счету 24-летнего игрока сборной Нигерии 8 голов и 1 ассист за «Байер».
Клубы с Ближнего Востока рассматривают возможный трансфер форварда «Байера» в январе и видят в нем альтернативу нападающему «Ливерпуля» Дарвину Нуньесу.
По данным Sky Sport, леверкузенцы оценивают Бонифасе не менее чем в 50 млн евро. Также на него претендуют английские клубы.
В 15 матчах сезона во всех турнирах на счету 24-летнего игрока сборной Нигерии 8 голов и 1 ассист за «Байер».