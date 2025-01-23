Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Саудовцы видят в Бонифасе альтернативу Нуньесу. «Байер» оценивает форварда в 50 млн евро

Клубы с Ближнего Востока рассматривают возможный трансфер форварда «Байера» в январе и видят в нем альтернативу нападающему «Ливерпуля» Дарвину Нуньесу.

Источник: Спортс"

По данным Sky Sport, леверкузенцы оценивают Бонифасе не менее чем в 50 млн евро. Также на него претендуют английские клубы.

В 15 матчах сезона во всех турнирах на счету 24-летнего игрока сборной Нигерии 8 голов и 1 ассист за «Байер».