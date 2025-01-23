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Канчельскис рассказал, что получает поздравления из разных стран, в том числе с Украины

В четверг бывшему футболисту «Манчестер Юнайтед» исполнилось 56 лет.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший футболист сборных СССР, СНГ и России Андрей Канчельскис получает поздравления с днем рождения из разных стран, в том числе с Украины. Об этом он рассказал ТАСС.

В четверг Канчельскису исполнилось 56 лет. «Манчестер Юнайтед», в составе которого полузащитник стал двукратным чемпионом Англии (1993, 1994), обладателем Кубка Англии (1994), Суперкубка Англии (1993, 1994), Суперкубка Европы (1991), в своих соцсетях поздравил Канчельскиса с днем рождения и опубликовал его фотографию в форме команды.

«Меня таким образом поздравил не только “Манчестер Юнайтед”, но и “Эвертон”, “Фиорентина”, “Рейнджерс”, где я играл. Приятно, что помнят бродяг, которые играли за МЮ. Всегда трогает, если люди поздравляют. Значит они меня помнят, я что-то хорошее сделал для них», — сказал он.

Канчельскис выступал за команды «Звезда» (Кировоград), «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк) в 1986—1991 годах. «Что касается поздравлений от “Шахтера” и “Динамо”, то из Киева, Донецка, где я был, кто меня знает, мне все звонят. В этом плане проблем нет», — пояснил он.

В составе «Динамо» Канчельскис стал бронзовым призером чемпионата СССР и обладателем Кубка СССР (1990). В составе «Рейнджерс» он становился чемпионом Шотландии (1999, 2000).