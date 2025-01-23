Канчельскис рассказал, что получает поздравления из разных стран, в том числе с Украины

«Меня таким образом поздравил не только “Манчестер Юнайтед”, но и “Эвертон”, “Фиорентина”, “Рейнджерс”, где я играл. Приятно, что помнят бродяг, которые играли за МЮ. Всегда трогает, если люди поздравляют. Значит они меня помнят, я что-то хорошее сделал для них», — сказал он.