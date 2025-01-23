Адебайор считает Роналду величайшим: «Всегда хочет быть лучшим. На первую тренировку в “Реале” я пришел в 08:45 — радуюсь, я первый. Вдруг слышу звук: “Что это?” “Криштиану

— Роналду — величайший игрок всех времен?
— Для меня — да. Очевидно. Из-за его карьерных достижений. Он лучший бомбардир в мире. Перечислять [его достижения] слишком долго.
Я очень уважаю его за менталитет, за его личность, за характер. Он всегда хочет быть лучшим, это просто невероятно.
Когда я только оказался в «Реале», все знали, что Роналду — профессионал, всегда приходит вовремя.
Я сказал себе: «У меня репутация плохого парня, так что надо хотя бы в первые пару недель быть лучшей версией Адебайора». Мне сказали, что первая тренировка в клубе начнется в 10:30, и будет здорово, если я приду за час до начала. Я думаю: «Ок, моя первая тренировка, опаздывать нельзя. Приду где-нибудь в 08:30, у меня будет два часа».
Я прихожу в 08:45. Свет на базе выключен, в раздевалке темно. Я радуюсь, думаю: «Слава богу, я первый. Они скажут, что этот парень — настоящий профессионал».
Но вдруг я слышу какой-то звук. Я спросил у физиотерапевта: «Что это?» «А, это Криштиану уже плавает». Я такой: «Да ладно. Ох уж этот парень», — сказал Адебайор.