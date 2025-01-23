Адебайор считает Роналду величайшим: «Всегда хочет быть лучшим. На первую тренировку в “Реале” я пришел в 08:45 — радуюсь, я первый. Вдруг слышу звук: “Что это?” “Криштиану

Я сказал себе: «У меня репутация плохого парня, так что надо хотя бы в первые пару недель быть лучшей версией Адебайора». Мне сказали, что первая тренировка в клубе начнется в 10:30, и будет здорово, если я приду за час до начала. Я думаю: «Ок, моя первая тренировка, опаздывать нельзя. Приду где-нибудь в 08:30, у меня будет два часа».