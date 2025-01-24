Орлов о словах Трампа про Овечкина: «Политики используют спорт для пиара. О чем говорить, если Меркель приходила в раздевалку Германии после победы над португальцами? Игроки были полуголые, но канцлер шла»

— За сутки новый президент США Дональд Трамп дважды похвалил Александра Овечкина. О чем это вам говорит?
— Все политики используют спорт в своих целях. Им нужен пиар. Так происходит во всех странах, включая Россию. Так было всегда.
О чем мы говорим, если Ангела Меркель приходила в раздевалку сборной Германии после победы над португальцами? Футболисты там были полуголые, но канцлер шла. Потому что знала, что народ это поддержит.
То же самое с Овечкиным. Он звезда, самый популярный спортсмен Вашингтона. Естественно, Трамп о нем будет говорить. Но это не значит, что Трамп любит Россию.
Он любит таких индивидуальностей, как Овечкин. Вот и все, — сказал комментатор Геннадий Орлов.