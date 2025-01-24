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Аморим выиграл 3 первых еврокубковых матча во главе «МЮ». Это удавалось только Фергюсону и Басби

Сегодня «Манчестер Юнайтед» обыграл «Рейнджерс» (2:1) в 7-м туре общего этапа Лиги Европы. При Амориме команда выиграла все три матча турнира: ранее были победы над «Буде-Глимт» (3:2) и «Викторией» Пльзень (2:1).

Источник: Спортс"

Португалец стал третьим тренером в истории «Манчестер Юнайтед», выигравшим все три первых матча еврокубка во главе манкунианцев. Это удавалось только Мэтту Басби в 1956-м и Алексу Фергюсону в 1990-м.