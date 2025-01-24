Аморим о 2:1 с «Рейнджерс»: «Игроки “МЮ” молодцы. Мы играем неидеально, нужно быть более хладнокровными»

Мы играем неидеально, но мы перестроились после недавнего матча [1:3 с «Брайтоном»]. Вы могли увидеть связь между игроками. Думаю, нам нужно быть более хладнокровными в нужные моменты.
Де Лигт что-то почувствовал в ноге, и Йоро, поэтому мы не можем ничем рисковать. Мы должны победить, но мы должны защитить игроков и показать, что каждый важен в этот момент.
Вы можете видеть, что в еврокубках все совсем по-другому. Момент с нашим первым голом в Премьер-лиге не считается нарушением«, — сказал тренер “Манчестер Юнайтед”.