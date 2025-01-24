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Орлов об уходе Артура из «Зенита»: «Не адаптировался к РПЛ, растворился. Нужно было работать по всей бровке, а он привык больше действовать у штрафной. Малком умело сочетал одно с другим»

На днях вингер перешел в «Ботафого» за 10 млн евро плюс 20% от перепродажи.

Источник: Sports

"Почему не получилось у Артура? Он же пришел на место Малкома. Все ждали от него примерно такой же игры. Но… Меня удивляло, что он не пытался по правой бровке пройти дальше и отдать передачу. Артур все время старался уходить влево и бить. А в центре поля терялся. Малком же умело сочетал одно с другим и доигрывал эпизоды до конца. Как говорится, любая копия хуже оригинала.

Не могу сказать, что Артур не старался. Нет, желание было, но в итоге растворился. Просто не адаптировался к РПЛ, к нашему футболу. Да, у него хороший удар. Забил золотой гол «Ростову», чемпионский. То есть определенную пользу принес. Но приехал сюда в ранге звезды, а оказался в запасе.

В ряде матчей ему нужно было работать по всей бровке, а он привык больше действовать у чужой штрафной. Одним словом, где-то оказался не готов к таким объемам", — сказал комментатор.