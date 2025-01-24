Орлов об уходе Артура из «Зенита»: «Не адаптировался к РПЛ, растворился. Нужно было работать по всей бровке, а он привык больше действовать у штрафной. Малком умело сочетал одно с другим»

"Почему не получилось у Артура? Он же пришел на место Малкома. Все ждали от него примерно такой же игры. Но… Меня удивляло, что он не пытался по правой бровке пройти дальше и отдать передачу. Артур все время старался уходить влево и бить. А в центре поля терялся. Малком же умело сочетал одно с другим и доигрывал эпизоды до конца. Как говорится, любая копия хуже оригинала.