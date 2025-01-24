Тренер «Зенита» Оливейра об уходе Клаудиньо: «Полезный футболист, но команде нужны игроки с новыми эмоциями. В последнее время он не был настолько мотивирован»

Нет сомнений, что это очень хороший и полезный футболист для «Зенита». Но и команде надо двигаться дальше. Ей нужны игроки с новыми эмоциями, чтобы выполнять все поставленные перед «Зенитом» задачи — это очень важная вещь. Ты ведь чувствуешь, когда у игрока горят глаза.