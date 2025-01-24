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Фердинанд о Гарначо: «Огромный талант, болельщики “МЮ” любят его. Своей игрой он заставляет вас привстать с кресла»

Сообщалось, что вингер может перейти в «Челси» или «Наполи».
Источник: Спортс"

«Думаю, они [болельщики “МЮ”] очень четко выразили свои чувства. Они любят его, часто поют о нем песни.

Чего у него не отнять — своей игрой он заставляет вас привстать с кресла. Он всегда ищет кратчайший путь к воротам, по прямой, но не всегда вписывается в схему. Думаю, при смещениях в центр он действует не лучшим образом.

У парня огромный талант и потенциал. Не думаю, что именно Гарначо — инициатор трансфера«, — сказал экс-защитник сборной Англии после матча Лиги Европы между “МЮ” и “Рейнджерс” (2:1).