Защитник «Факела» Калинин об уходе из «Краснодара» в 2018-м: «Гулял, тусовался, машинами интересовался больше, чем футболом. Предложили снизить зарплату вдвое — махнул рукой и расторг контр

— Видя, как я провожу свободное время, клуб предложил снизить зарплату вдвое и остаться жить на базе. Сейчас я понимаю, что «Краснодар» предпринимал воспитательные меры и правильно делал. Но тогда я пошел на принцип, махнул рукой и расторг контракт с клубом. А он действовал 4,5 года. Два месяца просидел без клуба и получил предложение от «Рубина», — сказал защитник «Факела», права на которого принадлежат «Ростову».