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Защитник «Факела» Калинин об уходе из «Краснодара» в 2018-м: «Гулял, тусовался, машинами интересовался больше, чем футболом. Предложили снизить зарплату вдвое — махнул рукой и расторг контр

— Вообще я очень корю себя за то, как тогда жил. Гулял, тусовался, машинами интересовался больше, чем футболом. Если бы мне тогдашнему сегодняшнюю голову на плечи — вообще было бы иначе.

Источник: Спортс"

Это была сумасшедшая команда. Классон, Мамаев, Смолов, Перейра, Гранквист, Каборе, Мартынович, Вандерсон — парни могли отдать любую передачу! От меня требовалось одно — бежать в свободную зону и доставлять мяч в штрафную. Просто по рельсам.

Да, там был Рамирес слева, но, поверь мне, это не Дуглас Сантос. Если бы я не тратил время на глупости… Нужно было лишь быть в физической форме и не заниматься ерундой.

— Чем кончилось?

— Видя, как я провожу свободное время, клуб предложил снизить зарплату вдвое и остаться жить на базе. Сейчас я понимаю, что «Краснодар» предпринимал воспитательные меры и правильно делал. Но тогда я пошел на принцип, махнул рукой и расторг контракт с клубом. А он действовал 4,5 года. Два месяца просидел без клуба и получил предложение от «Рубина», — сказал защитник «Факела», права на которого принадлежат «Ростову».