Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лепехин об Энрике в «Зените» за 35 млн евро: «Давление будет. Кто-то увидел, что он тушуется, кто-то заметил, что он споткнулся. Это от игрока за полмиллиона никто особо ничего

— Энрике провел первую тренировку «Зенита», и писали, что он пока тушуется. Как думаете, сумеет ли он быстро адаптироваться и существенно помочь питерцам уже весной?

— Надеюсь, что сможет. Но к нему всегда будет немного предвзятое отношение в нашей футбольной среде из-за суммы, в которую он обошелся «Зениту». В этом плане у него не очень завидная ситуация.

— Но питерцы не будут платить прямые деньги, там получился бартер, поскольку «Зенит» отдает в «Ботафого» двух игроков.

— Этот вариант менее болезненный для клуба. Но все равно давление будет. Это когда в команду приходит футболист за полмиллиона, никто особо от него ничего не ждет. А по Энрике сейчас можно строить только догадки. Кто-то увидел, что он тушуется, кто-то заметил, что он споткнулся. Это не имеет ничего общего с тем, будет ли он помогать команде или нет, — сказал экс-защитник «Зенита».