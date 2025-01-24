Лепехин об Энрике в «Зените» за 35 млн евро: «Давление будет. Кто-то увидел, что он тушуется, кто-то заметил, что он споткнулся. Это от игрока за полмиллиона никто особо ничего

— Этот вариант менее болезненный для клуба. Но все равно давление будет. Это когда в команду приходит футболист за полмиллиона, никто особо от него ничего не ждет. А по Энрике сейчас можно строить только догадки. Кто-то увидел, что он тушуется, кто-то заметил, что он споткнулся. Это не имеет ничего общего с тем, будет ли он помогать команде или нет, — сказал экс-защитник «Зенита».