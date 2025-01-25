Дзюба выбрал гол в ворота «Зенита» за «Акрон» лучшим моментом в карьере

— Хочется обновить эмоции. Пусть будет гол «Зениту», потому что победить с «Акроном» «Зенит» на «Газпром Арене» — это дорогого стоит. Для меня это был определенный триумф моей карьеры, — сказал форвард «Акрона» в интервью пресс-службе футбольного клуба «Родина».