Дзюба выбрал гол в ворота «Зенита» за «Акрон» лучшим моментом в карьере

— Хет-трик.
— Хет-трик за «Локо» против «Ростова» или гол пяткой в ворота «Пари НН»?
— Хет-трик.
— Хет-трик за «Локо» против «Ростова» или дубль за «Спартак» против «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов в 2009 году?
— Дубль «Тоттенхэму».
— Дубль «Тоттенхэму» или гол головой в ворота «Ростова»?
— Дубль «Тоттенхэму».
— Дубль «Тоттенхэму» или гол «Спартаку» после трансфера в «Зенит» в 2015 году?
— В 2015 году.
— Гол «Спартаку» после трансфера в «Зенит» в 2015 году или пенальти в ворота сборной Испании на ЧМ-2018?
— Конечно, Испании! У меня вся жизнь перед глазами промелькнула.
— Пенальти в ворота сборной Испании на ЧМ-2018 или гол головой «Зениту» в составе «Акрона»?
— Хочется обновить эмоции. Пусть будет гол «Зениту», потому что победить с «Акроном» «Зенит» на «Газпром Арене» — это дорогого стоит. Для меня это был определенный триумф моей карьеры, — сказал форвард «Акрона» в интервью пресс-службе футбольного клуба «Родина».