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«Сантос» объявил о возращении Неймара: «Принц вернулся»

Бразильский клуб опубликовал в X ролик, в котором 32-летний футболист говорит о радости вновь выступать за «Сантос». Неймар также заявил о намерении чтить наследие Пеле.
Источник: Спортс"

О деталях сделки «Сантос» не сообщил. Клуб вспомнил цитату нападающего «Я ухожу, но вернусь» и использовал хэштег «ПринцВернулся».

Неймар — воспитанник «Сантоса», он выступал за первую команду в 2009—2013 годах. Форвард провел за клуб 225 матчей, забил 136 голов, отдал 64 результативные передачи и выиграл 6 трофеев.

Затем бразилец перешел в «Барселону», откуда в 2017 году перебрался в «ПСЖ». В 2023-м он стал игроком саудовского «Аль-Хилаля».

Неймар ушел из «Аль-Хилаля» — с одним голом в семи матчах. Как же дорого он обошелся.