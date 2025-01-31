«Сантос» объявил о возращении Неймара: «Принц вернулся»

О деталях сделки «Сантос» не сообщил. Клуб вспомнил цитату нападающего «Я ухожу, но вернусь» и использовал хэштег «ПринцВернулся».
Неймар — воспитанник «Сантоса», он выступал за первую команду в 2009—2013 годах. Форвард провел за клуб 225 матчей, забил 136 голов, отдал 64 результативные передачи и выиграл 6 трофеев.
Затем бразилец перешел в «Барселону», откуда в 2017 году перебрался в «ПСЖ». В 2023-м он стал игроком саудовского «Аль-Хилаля».
Неймар ушел из «Аль-Хилаля» — с одним голом в семи матчах. Как же дорого он обошелся.