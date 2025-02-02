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«Эспаньол» дважды попал в створ «Реала» и победил. Мадридцы владели мячом 76% времени — это их самый высокий показатель в гостях с сезона-2005/06 как минимум

Команда Маноло Гонсалеса за весь матч 22-го тура Ла Лиги пробила 5 раз. По воротам она попала на 18-й минуте и на 85-й. Последний удар стал результативным и принес победу со счетом 1:0.

Источник: Спортс"

«Реал» пробил 21 раз, в створ — 7. Также он владел мячом 76% времени — это самый высокий показатель мадридцев на выезде в Ла Лиге как минимум с сезона-2005/06.